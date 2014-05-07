Лидером рейтинга кредитов наличными на сумму 100 тыс. рублей без залога, поручительства и личного страхования стало «Выгодное предложение» от БКС — Инвестиционного Банка

На этой неделе Банки.ру отобрал лучшие кредиты на сумму 100 тыс. рублей, предоставляемые без залога, поручительства и личного страхования в банках Москвы. Согласно условиям рейтинга, предложения ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при сумме кредита 100 тыс. рублей и сроке шесть месяцев.

Для того чтобы оформить заем на заданных условиях, заемщику необходимо подтвердить ежемесячный доход от 40—45 тыс. рублей в зависимости от требований конкретного банка.

Если в рамках программы возможно оформление кредита как со страховкой, так и без, то за базовую принималась ставка, действующая при отказе от услуги. Продукты, условиями которых предусмотрены дополнительные расходы заемщика (платы, комиссии и т. д.), в отборе не участвовали.

По условиям рейтинга все продукты из топ-10 могут быть предоставлены клиентам «с улицы». Размер процентных ставок в рейтинге не учитывает надбавок и скидок за наличие действующих кредитов в других банках, наличие отрицательной или положительной кредитной истории, а также льготных ставок для специальных категорий: зарплатных и корпоративных клиентов, вкладчиков банка и пр.

На первом месте рейтинга находится кредит «Выгодное предложение» от БКС — Инвестиционного Банка со ставкой 14% годовых. Вторую позицию занимает программа «Потребительский без обеспечения» банка «Петрокоммерц» под 16% годовых.

Обзор составлен по данным официальных сайтов, а также колл-центров банков на 6 мая 2014 года.