Все безналичные операции в Крыму теперь осуществляются только в рублях. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета министров республики Рустам Темиргалиев, передает «Крыминформ». По его словам, обеспечение оборота гривны невозможно в связи с запретом на работу украинских банков в Крыму.

О соответствующем решении Национального банка Украины стало известно накануне. Как отмечал НБУ, оно связано с невозможностью осуществлять регулирование и надзор за деятельностью банков на территории Крыма.

По словам Темиргалиева, экономика республики не испытает проблем в связи с действиями НБУ. Он отметил, что обменять гривны на рубли по курсу ЦБ в банках можно будет «в течение неограниченного периода времени», а наличная гривна будет в обороте около месяца.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России, по состоянию на 6 мая на территории Крыма и Севастополя работали 159 структурных подразделений семи российских кредитных организаций.