Столичный банк «Софрино» выдает вкладчикам денежные средства по требованию, несмотря на трудности с ликвидностью. Об этом заявили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

Банк «Софрино» начал испытывать проблемы с ликвидностью вследствие массового досрочного закрытия вкладов физлиц, вызванного участившимися отзывами лицензий, в начале — середине апреля 2014 года. В это же время ЦБ РФ проводил проверки в фининституте. В связи с этим кредитная организация была вынуждена ввести режим предварительной записи на получение денежных средств с депозитов.

Однако, заверяют в банке, в сложившейся ситуации «Софрино» выдает денежные средства по требованию клиентов. «В настоящий момент на рынке финансовых услуг существуют сложности из-за снижения курса национальной валюты и роста курса покупки доллара США и евро, — поясняют в фининституте. — В соответствии с условиями обслуживания и закрытия банковских вкладов в банке «Софрино» клиент при закрытии вклада делает заявку на получение денежных средств до 12 часов дня, предшествующего выдаче денежных средств».

По словам одного из вкладчиков «Софрино», в договоре вклада не прописано требование записываться на получение денег заранее. Однако если сумма вклада превышает 300 тыс. рублей, необходимо записаться до 12 часов дня, предшествующего предполагаемой дате получения депозита.

Кроме того, отсутствие денежных средств на корреспондентских счетах «Софрино» клиенту банка подтвердила одна из сотрудниц кредитной организации. Другие вкладчики сообщают о том, что банк не проводит безналичные платежи клиентов, пожелавших закрыть депозиты и безналичным путем перевести деньги в другие банки.

«Последний контакт с банком состоялся 29 апреля, — рассказал порталу Банки.ру вкладчик «Софрино». — Сказали, что планируют путем привлечения депозитов за майские праздники начать частичные выплаты с 5 мая».