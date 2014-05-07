Фондовые индексы РФ и рубль отреагировали значительным ростом на просьбу России о переносе референдума на юго-востоке Украины. Американская валюта опустилась ниже отметки 35 рублей.

К 17:54 мск курс доллара упал на 41,05 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 34,9995 рубля. Стоимость евро к этому времени составила 48,7555 рубля (минус 59,7 копейки).

По состоянию на 18:08 мск индекс ММВБ вырос на 3,19%, до 1 360,64 пункта, РТС — на 4,28%, до 1 223,10 пункта.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что Россия просит перенести референдум на юго-востоке Украины с 11 мая на более поздний срок.

«Главной причиной подорожания рубля на валютном рынке сегодня стали итоги встречи Путина с представителями ОБСЕ. Особенно эмоционально рынок отреагировал на призыв переноса референдума на востоке Украины на более поздний срок, — считает главный аналитик Нордея Банка Дмитрий Савченко. — Инвесторы — как российские, так и иностранные — восприняли итоги встречи как сигнал того, что эскалации конфликта на Украине не будет и что геополитические риски были переоценены рынком. Поэтому неудивительно, что сейчас многие закрывают длинные позиции, открытые в валюте. На фондовом рынке участники торгов, игравшие на понижение котировок бумаг, сейчас также закрывают эти позиции. Рынок растет».

Несмотря на позитивный фон, коррекцию после нынешнего роста исключать нельзя, считает Савченко. «Волатильность остается очень высокой, многое будет зависеть от результатов президентских выборов на Украине, которые состоятся в конце мая. Я думаю, в течение этого месяца курс рубля к доллару может колебаться в пределах 35—36 рублей», — сказал он.



