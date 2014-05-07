Конкурсный управляющий Банка Проектного Финансирования отказался включать в реестр кредиторов требования на сумму 1,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчете конкурсного управляющего БПФ (имеется у Банки.ру), который будет представлен кредиторам банка на собрании 8 мая.

Как отмечается в документе, требования не включены в реестр «в связи с отсутствием обязательств у банка, а также в связи с ненадлежащим предъявлением кредиторами требований».

В настоящее время, по данным АСВ, четыре заявителя оспаривают в судах отказ включить их требования в первую очередь реестра на сумму 2,7 млн рублей.

Банк России отозвал лицензию у БПФ 13 декабря 2013 года. В январе банк был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

По данным отчета агентства, размер обязательств банка на 20 января 2014 года составил 17,8 млрд рублей, в том числе 13,9 млрд — задолженность перед физическими лицами по вкладам. Активы банка на 1 апреля оцениваются в 22,5 млрд рублей.