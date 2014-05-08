ЦБ установил официальные курсы валют с 9 мая. Курс доллара снизился на 46,3 копейки, составив 35,0343 рубля (35,4971 рубля на 8 мая). Курс евро — на 64,8 копейки, до 48,7642 рубля (49,4120 рубля на 8 мая).

Доллар и евро снижаются по отношению к рублю, так как надежда на мирное разрешение ситуации на Украине вновь забрезжила после выступления президента России. Владимир Путин в среду встретился с председателем ОБСЕ и президентом Швейцарии, чтобы обсудить возможности возобновления переговоров. Новые шаги в этом направлении могут приблизить пару доллар/евро к отметке 1,35, прогнозирует руководитель аналитического департамента ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова.