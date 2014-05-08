Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает падения ВВП России на 0,5—1,5% по итогам текущего года. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг обзоре Global Macro Outlook 2014—15. При этом в 2015 году экономика страны вырастет на 1,5—2,5%, полагают эксперты.

Аналитики агентства допускают, что рост может оказаться более слабым в случае расширения санкций или значительного ухудшения экономических и финансовых отношений с США и европейскими странами.

Ранее МВФ снизил прогноз по росту российской экономики в 2014 году до 0,2%, а Еврокомиссия — до 1%. Организация экономического сотрудничества и развития ожидает, что ВВП РФ увеличится за год на 0,5%.

Согласно прогнозу Moody’s, рост экономики государств G20 в текущем году составит 2,5—3,5%, а в следующем — 3—4%.