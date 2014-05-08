Минфин США внес российский Темпбанк в санкционный список по Сирии. Информация об этом в четверг размещена на сайте министерства. Также в черном списке оказался председатель правления кредитной организации Михаил Гаглоев.

Всего в перечне десять новых фигурантов — это семь физлиц и три компании. Причины, по которым на них теперь распространяются санкции, не раскрываются. Между тем агентство ИТАР-ТАСС сообщает, что Темпбанку инкриминируются связи с сирийским правительством.

В среду президент США Барак Обама заявил, что действие санкций в отношении Сирии продлевается на год.