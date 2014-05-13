Банк России отозвал с 13 мая лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Навигатор» (регистрационный номер 2469). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, «Навигатор» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением средств в низкокачественные активы. «В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками», — отмечается в пресс-релизе ЦБ. Кроме того, «Навигатор» не соблюдал требования «антиотмывочного» законодательства. Руководство и собственники банка не приняли мер по его финансовому оздоровлению, говорится в сообщении регулятора.



Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

В понедельник банк объявил о приостановке проведения операций по картам до 15 мая.

