Иной возможности обеспечить защиту прав вкладчиков банка «Финансы и Кредит» не было, утверждает ЦБ

Банк России прекратил с 13 мая на территории Крыма деятельность шести украинских кредитных организаций. Это киевские Терра Банк, «Финансы и Кредит», «Финансовая Инициатива» и Авант-Банк, одесский Финростбанк, днепропетровский Акцент-Банк (А-Банк). Об этом говорится в материалах на сайте регулятора.

Основанием для такого решения стала статья 7 закона «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период». Решение ЦБ продиктовано «исключительно задачами защиты интересов вкладчиков и клиентов, законные права которых нарушены, в том числе вследствие фактической остановки работы подразделений этих банков в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также отсутствия перспектив возобновления ими деятельности», указывает регулятор. Иной возможности обеспечить защиту прав вкладчиков и клиентов этих банков, кроме прекращения деятельности подразделений кредитных организаций, не было, утверждает ЦБ.



Решение ЦБ является основанием для приобретения Фондом защиты вкладчиков прав (требований) по вкладам в этих банках и осуществления компенсационных выплат, говорится в материалах Центробанка.

В конце апреля ЦБ прекратил в Крыму и Севастополе деятельность ПриватБанка, Имэксбанка, банка «Киевская Русь» и ВиЭйБи Банка (Всеукраинский Акционерный Банк).

