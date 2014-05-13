Чтобы стать участником акции, нужно:

— быть гражданином РФ;

— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;

— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;

— открыть вклад в любом из отделений выбранного банка;

— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада на протяжении всего периода его действия в рамках сроков проведения акции. От одного банка можно зарегистрировать только один договор вклада.

Победителями апрельского розыгрыша стали:

Базарова Ирина Сергеевна (Москва);

Варюхин Алексей Сергеевич (Москва);

Волков Андрей Николаевич (Москва);

Горохова Виктория Михайловна (Москва);

Гуреев Георгий Тимофеевич (Москва);

Демина Елена Николаевна (Москва);

Ионова Ирина Павловна (Санкт-Петербург);

Казиев Чингиз Керимович (Москва);

Коростылев Анатолий Викторович (Воронеж);

Куликова Анастасия Сергеевна (Санкт-Петербург);

Куликова Анна Анатольевна (Москва);

Курагина Антонина Петровна (Москва);

Миронова Ирина Алексеевна (Санкт-Петербург);

Полякова Анна Вадимовна (Москва);

Понкратова Людмила Витальевна (Москва);

Романовский Вадим Юрьевич (Москва);

Роменский Игорь Иванович (Москва);

Рыбаков Александр Александрович (Москва);

Рябченко Людмила Евгеньевна (Москва);

Семенов Александр Викторович (Москва);

Смирнова Татьяна Икаровна (Москва);

Смит Евгения Оскаровна (Москва);

Старосельский Максим Лазаревич (Санкт-Петербург);

Сударева Елена Викторовна (Клин);

Торхов Андрей Алексеевич (Серпухов);

Цирульников Влад Александрович (Калининград);

Шамин Алексей Анатольевич (Москва);

Шершень Алексей Викторович (Москва);

Ширшов Виктор Михайлович (Москва);

Якимкин Василий Николаевич (Москва).



Победители вправе продолжать участвовать в акции в рамках срока действия вклада. На пролонгированные договоры вкладов условия акции не распространяются. Если участник акции досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров.

Уведомление вкладчиков о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.