Портал Банки.ру объявляет победителей апрельского розыгрыша «БанкЛото». Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад или вклады из рубрики «Специальные предложения», которые помечены значком «Участник акции «БанкЛото». Каждый месяц разыгрываются 30 призов и один дополнительный специальный приз «Джокер» — все по 25 тыс. рублей.

Чтобы стать участником акции, нужно:

— быть гражданином РФ;

— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;

— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;

— открыть вклад в любом из отделений выбранного банка;

— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада на протяжении всего периода его действия в рамках сроков проведения акции. От одного банка можно зарегистрировать только один договор вклада.

Победителями апрельского розыгрыша стали:

Джокер: Зотин Николай Гаврилович (Москва);

Базарова Ирина Сергеевна (Москва);

Варюхин Алексей Сергеевич (Москва);

Волков Андрей Николаевич (Москва);

Горохова Виктория Михайловна (Москва);

Гуреев Георгий Тимофеевич (Москва);

Демина Елена Николаевна (Москва);

Ионова Ирина Павловна (Санкт-Петербург);

Казиев Чингиз Керимович (Москва);

Коростылев Анатолий Викторович (Воронеж);

Куликова Анастасия Сергеевна (Санкт-Петербург);

Куликова Анна Анатольевна (Москва);

Курагина Антонина Петровна (Москва);

Миронова Ирина Алексеевна (Санкт-Петербург);

Полякова Анна Вадимовна (Москва);

Понкратова Людмила Витальевна (Москва);

Романовский Вадим Юрьевич (Москва);

Роменский Игорь Иванович (Москва);

Рыбаков Александр Александрович (Москва);

Рябченко Людмила Евгеньевна (Москва);

Семенов Александр Викторович (Москва);

Смирнова Татьяна Икаровна (Москва);

Смит Евгения Оскаровна (Москва);

Старосельский Максим Лазаревич (Санкт-Петербург);

Сударева Елена Викторовна (Клин);

Торхов Андрей Алексеевич (Серпухов);

Цирульников Влад Александрович (Калининград);

Шамин Алексей Анатольевич (Москва);

Шершень Алексей Викторович (Москва);

Ширшов Виктор Михайлович (Москва);

Якимкин Василий Николаевич (Москва).

Победители вправе продолжать участвовать в акции в рамках срока действия вклада. На пролонгированные договоры вкладов условия акции не распространяются. Если участник акции досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров.

Уведомление вкладчиков о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.