Чтобы стать участником акции, нужно:
— быть гражданином РФ;
— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;
— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;
— открыть вклад в любом из отделений выбранного банка;
— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада на протяжении всего периода его действия в рамках сроков проведения акции. От одного банка можно зарегистрировать только один договор вклада.
Победителями апрельского розыгрыша стали:Джокер: Зотин Николай Гаврилович (Москва);
Базарова Ирина Сергеевна (Москва);
Варюхин Алексей Сергеевич (Москва);
Волков Андрей Николаевич (Москва);
Горохова Виктория Михайловна (Москва);
Гуреев Георгий Тимофеевич (Москва);
Демина Елена Николаевна (Москва);
Ионова Ирина Павловна (Санкт-Петербург);
Казиев Чингиз Керимович (Москва);
Коростылев Анатолий Викторович (Воронеж);
Куликова Анастасия Сергеевна (Санкт-Петербург);
Куликова Анна Анатольевна (Москва);
Курагина Антонина Петровна (Москва);
Миронова Ирина Алексеевна (Санкт-Петербург);
Полякова Анна Вадимовна (Москва);
Понкратова Людмила Витальевна (Москва);
Романовский Вадим Юрьевич (Москва);
Роменский Игорь Иванович (Москва);
Рыбаков Александр Александрович (Москва);
Рябченко Людмила Евгеньевна (Москва);
Семенов Александр Викторович (Москва);
Смирнова Татьяна Икаровна (Москва);
Смит Евгения Оскаровна (Москва);
Старосельский Максим Лазаревич (Санкт-Петербург);
Сударева Елена Викторовна (Клин);
Торхов Андрей Алексеевич (Серпухов);
Цирульников Влад Александрович (Калининград);
Шамин Алексей Анатольевич (Москва);
Шершень Алексей Викторович (Москва);
Ширшов Виктор Михайлович (Москва);
Якимкин Василий Николаевич (Москва).
Победители вправе продолжать участвовать в акции в рамках срока действия вклада. На пролонгированные договоры вкладов условия акции не распространяются. Если участник акции досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров.
Уведомление вкладчиков о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.