В России по итогам II квартала 2014 года возможна техническая рецессия, заявил журналистам в Калининграде министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он отметил, что на экономический рост негативно повлияло повышение ключевой ставки ЦБ, которую регулятор с марта увеличивал дважды. И если в марте это было правильно, то апрельское повышение не бесспорно, считает министр. В июне было бы лучше снизить ставку, сказал он.

«Она возможна во втором квартале», — ответил Улюкаев на вопрос о рецессии. Он напомнил, что в I квартале рост экономики оказался в минусе на 0,5%. «Теоретически возможно (что динамика ВВП будет. — Прим. ред.) на уровне 0 — минус 0,1% во втором квартале, но это все в пределах погрешности», — добавил он.

Пик инфляции Улюкаев ожидает в мае — июне. В этот период, по его словам, показатель достигнет значения 7,5—7,6% в годовом исчислении. «На это мы можем выйти в конце мая и примерно такую же величину сохраним в июне. В июле, когда мы увидим значительно меньший рост тарифов, она сразу упадет», — заверил он.

По всем прогнозам, отметил Улюкаев, инфляция, скорее всего, приблизится к 6% по итогам всего 2014 года. «И это неплохой фон, чтобы снизить ставку», — считает он.

Говоря о повышении ключевой ставки ЦБ, Улюкаев заверил, что она, «безусловно, повлияет негативно на экономический рост». «Я считаю, что мартовское повышение с 5,5% до 7% было абсолютно правильным. Насчет апрельского повышения с 7% до 7,5% не уверен, что оно было абсолютно правильным», — добавил министр. Он отметил, что не берется предсказывать действия ЦБ на будущее, но сам бы сделал выбор в пользу смягчения денежной политики.

«Сделает ли в июне ЦБ шаг в сторону снижения, не знаю. Я, скорее бы, сделал, исходя из экономической ситуации и прогноза инфляции», — сказал Улюкаев. Он обратил внимание на то, что решения в области монетарной политики сказываются на экономике несколько позже, чем принимаются. «То есть в середине года вы ориентируетесь на конец 2014 года — начало 2015-го», — пояснил бывший первый зампред ЦБ.