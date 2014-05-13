СМП Банк в конце апреля приступил к пересмотру стратегии развития банка
По его словам, пересмотр стратегии связан с непростой ситуацией в карточном бизнесе
«Мы потеряли часть бизнеса. С точки зрения дохода это часть не сильно важна, с точки зрения развития банка как универсальной организации — это принципиально. Мы всегда позиционировали себя как универсальный банк», — отметил глава СМП Банка.
По его словам, в результате акционеры и руководство банка приняли решение развивать ипотечное кредитование. «Для этого мы наращиваем свои мощности по выдаче ипотечных кредитов, открываем ипотечные центры. У нас цель на несколько лет — стать федеральным игроком на рынке ипотеки», — заявил Калантырский, добавив, что конкретные планы озвучивать рано.
Ранее директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина сообщала Банки.ру, что в 2014-м банк рассчитывает нарастить ипотечный портфель до 15 млрд рублей (по данным пресс-службы кредитной организации, объем ипотечного портфеля на сегодняшний день оценивается в 10 млрд рублей. — Прим. ред.).
Кроме того, как сообщил Калантырский, кредитная организация в настоящее время готовит ряд предложений для правительства РФ по развитию рынка ипотеки в России. В частности, банк предлагает создать в России организацию, которая занималась бы гарантированным выкупом закладных.
АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка.
По состоянию на текущий момент 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу* (Аркадий Ротенберг, владеющий кроме СМП Банка и другими компаниями, является другом Владимира Путина и президентом хоккейного клуба «Динамо», а его брат Борис Ротенберг возглавляет одноименный футбольный клуб.). Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,949% распределены между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 478,30 млрд рублей (23-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 45,58 млрд, кредитный портфель — 153,37 млрд, обязательства перед населением — 163,83 млрд.