СМП Банк в конце апреля приступил к пересмотру стратегии развития банка из-за санкций США, сообщил журналистам президент — председатель правления финучреждения Дмитрий Калантырский.

По его словам, пересмотр стратегии связан с непростой ситуацией в карточном бизнесе из-за действий Visa и MasterCard. После объявления повторных санкций США в отношении акционеров СМП Банка платежные системы с 28 апреля заблокировали карты кредитной организации. В результате клиенты банка начали массово снимать вклады. По словам Калантырского, отток средств физлиц со счетов банка с 28 апреля по 12 мая составил 2,3 млрд рублей.

«Мы потеряли часть бизнеса. С точки зрения дохода это часть не сильно важна, с точки зрения развития банка как универсальной организации — это принципиально. Мы всегда позиционировали себя как универсальный банк», — отметил глава СМП Банка.

По его словам, в результате акционеры и руководство банка приняли решение развивать ипотечное кредитование. «Для этого мы наращиваем свои мощности по выдаче ипотечных кредитов, открываем ипотечные центры. У нас цель на несколько лет — стать федеральным игроком на рынке ипотеки», — заявил Калантырский, добавив, что конкретные планы озвучивать рано.

Ранее директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина сообщала Банки.ру, что в 2014-м банк рассчитывает нарастить ипотечный портфель до 15 млрд рублей (по данным пресс-службы кредитной организации, объем ипотечного портфеля на сегодняшний день оценивается в 10 млрд рублей. — Прим. ред.).

Кроме того, как сообщил Калантырский, кредитная организация в настоящее время готовит ряд предложений для правительства РФ по развитию рынка ипотеки в России. В частности, банк предлагает создать в России организацию, которая занималась бы гарантированным выкупом закладных.