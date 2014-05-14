ФК «Открытие» и Русславбанк ведут переговоры о стратегическом партнерстве платежных систем «Рапида» (принадлежит НОМОС-Банку, входящему в ФК) и Contact (принадлежит Русславбанку). По словам источников «Коммерсанта» на банковском рынке, если партнерство состоится, обе организации будут работать под нынешними брендами как отдельные юридические лица, но, возможно, в итоге ФК «Открытие» приобретет Contact.

После обысков в Русславбанке, прошедших в конце апреля и связанных с предполагаемыми действиями организованной группы под управлением одного из топ-менеджеров кредитной организации, около 15 банков приостановили сотрудничество с системой Contact (одной из крупнейших на рынке — оборот за 2013 год составил 7,9 млрд долларов). «Банки потребовали от Contact вернуть страховые депозиты, размещенные на корсчетах в Русславбанке, что привело к оттоку ликвидности из банка, в котором находятся средства граждан на сумму порядка 14 миллиардов рублей. Он перестал выполнять платежные поручения некоторых банков еще с 30 апреля», — говорит собеседник «Коммерсанта» в одном из банков — партнеров Contact. 12 мая в картотеке арбитражного суда появилось два иска к Русславбанку — от банков «Церих» и ОР-Банка. Впрочем, уже на следующий день Русславбанк объявил о продаже части своего кредитного портфеля, в результате чего ему удалось привлечь порядка 1 млрд рублей и приступить к исполнению обязательств. Как пояснил предправления банка «Церих» Александр Арифов, оплата от банка поступила. В ОР-Банке от комментариев отказались.

Не исключено, что «Открытие» уже сейчас окажет поддержку Русславбанку в счет будущего приобретения системы, полагает один из собеседников «Коммерсанта». Если сделка состоится, совокупный оборот обеих систем в партнерстве может превысить 700 млрд рублей по итогам 2014 года, а количество точек приема платежей, по оценкам экспертов, достигнет 400 тыс. В итоге, по мнению аналитиков, по совокупному обороту системы выйдут на второе место после «Золотой короны».

Однако приобрести систему, которая полностью интегрирована в Русславбанк, технически сложно. Возможно, поэтому сделка по покупке Contact структурирована через этап стратегического партнерства, считают эксперты.