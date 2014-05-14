На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие свои комментарии в разделе «Служебный рейтинг».
В апреле 2014 года победителем был признан отзыв «Банк азиопейского уровня», в котором автор рассказывает о своей работе в Русфинанс Банке.
Автор под ником chajnick награжден специальным призом Банки.ру — Apple iPad3, а также антивирусной программой ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!
ООО «Русфинанс Банк» — крупный региональный специализированный розничный банк, зарегистрированный в Самаре. Ключевые направления бизнеса — автокредитование, кредитные карты, потребительские кредиты. Финучреждение полностью подконтрольно московскому Росбанку, который, в свою очередь, входит в одну из крупнейших в мире банковских групп Societe Generale. Основной источник фондирования — средства, привлеченные от материнской компании ПАО «Росбанк» в виде МБК.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 134,85 млрд рублей (54-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 17,47 млрд, кредитный портфель — 126,32 млрд, обязательства перед населением — 3,94 млрд.