Ставка по спецвкладу банка «Оранжевый» для посетителей Банки.ру повышена до 10,5%

Банк «Оранжевый» повысил ставку по вкладу «Можно все» для посетителей портала Банки.ру с 10% до 10,5%.

Вклад можно открыть до 31 июля 2014 года, предварительно получив промокод на портале Банки.ру.

Средства привлекаются в рублях на 730 дней, минимальная сумма — 100 тыс. рублей. По выбору клиента возможна ежемесячная выплата процентов или ежемесячная капитализация. «Вкладчик может вносить дополнительные взносы в течение первых 365 дней без ограничений по сумме, а также совершать расходные операции до минимальной суммы вклада», — отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

«Основным преимуществом вклада «Можно все» является возможность досрочного расторжения договора с сохранением ставки при условии, что средства находились на счете 91 день и более», — добавляет эксперт.

Вкладчики также могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 7 получает специальный приз «Джокер» — также 25 тыс. рублей.