Согласно отчетности, размещенной на сайте ЦБ, в апреле обязательные нормативы нарушили как минимум шесть кредитных организаций.

Два дня — 11 и 29 апреля — не соблюдал норматив текущей ликвидности Н3 банк «БТА-Казань». Этот показатель у него опускался ниже минимально допустимых 50%. Но месяц банк закончил без нарушений: на 1 мая Н3 составил 50,11%.

Несколько дней норматив Н3 не соблюдал и НСТ-Банк: с 13-го по 16-е, а также 29 апреля его значение было ниже 50%. Ситуация также исправилась к концу месяца: на 1 мая Н3 был на уровне 50,17%.

Киви Банк с 4 по 9 апреля нарушал норматив достаточности основного капитала Н1.2 (допустимый минимум 5,5%). На 1 мая показатель составил 5,94%.

Один день — 24 апреля — не выполнял норматив мгновенной ликвидности Н2 Далетбанк. В этот день показатель у него был равен 14,46% при минимально допустимых 15%. На конец месяца составил 63,73%.

По два дня, 25 и 28 апреля, нарушал нормативы мгновенной ликвидности Н2 и Н3 банк «Кутузовский». Показатели были ниже пороговых значений 15% и 50% соответственно. На 1 мая Н2 и Н3 составили 48,99% и 50,13% соответственно.

Наибольшее число нормативов нарушил банк «Огни Москвы». С 16 апреля и до конца месяца финучреждение не соблюдало все три норматива достаточности капитала: норматив достаточности собственных средств Н1.0 был ниже 10%, норматив достаточности базового капитала Н1.1 был менее 5%, а показатель достаточности основного капитала Н1.2 — менее 5,5%. 18 и 19 апреля, а также с 22-го числа и до конца месяца банком не соблюдался норматив мгновенной ликвидности Н2 (был менее 15%). С 22-го числа и до конца апреля не соблюдался норматив текущей ликвидности Н3 (был менее 50%). С 16 апреля и до конца месяца не выполнялся норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (превышал 800%). С 16 мая ЦБ отозвал у банка лицензию.

Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала ниже 5,5% несколько дней в апреле банк «Клиентский» (17-го и с 22 по 29 апреля) и Национальный Банк «Траст» (весь апрель).