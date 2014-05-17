Президент США Барак Обама пригрозил России новыми санкциями в случае, если Москва продолжит свою провокационную политику в отношении Украины, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе телефонной беседы с президентом Франции Франсуа Олландом.

«Президент Обама высоко оценил усилия правительства Украины по объединению страны путем проведения свободных и справедливых президентских выборов 25 мая, которые приведут к началу инклюзивного процесса конституционной реформы», — говорится в сообщении Белого дома.

Другие подробности беседы двух лидеров не приводятся.