По объему выделяемых на санацию средств этот проект уступит лишь проекту оздоровления Банка Москвы, в который было вложено 295 млрд рублей

В ближайшее время может быть объявлено о санации Мособлбанка и связанных с ним Инресбанка и Финанс Бизнес Банка. Решение ЦБ утвердил в конце прошлой недели, рассказали источники «Коммерсанта» и «Ведомостей» . На оздоровление трех банков ЦБ через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может выделить 117 млрд рублей, получатель средств, по данным «Коммерсанта», — санатор в лице подконтрольного Аркадию и Борису Ротенбергам СМП Банка. Кредит СМП Банку будет выделен на 10 лет под 0,51% годовых.

Ключевая проблемная точка в группе — Мособлбанк, у которого, как сообщали ранее «Ведомости», по итогам проверки было обнаружено около 60 млрд рублей, привлеченных от вкладчиков, но не отраженных в балансе. По данным на 1 мая, на балансе объем привлеченных средств физлиц составляет 17 млрд рублей.

На балансе банка, указывают источники «Коммерсанта», средства не отражались благодаря работе специального макроса, который вечером того дня, когда средства гражданина размещались во вклад, автоматически расторгал якобы по желанию вкладчика договор (не закрывая при этом банковского счета) и заключал другой — например, на покупку ценных бумаг и неких компаний, связанных через разной длины цепочки со структурами владельцев банка (Республиканской финансовой корпорацией, куда входят Мособлбанк и Инресбанк, Республиканским агентством микрофинансирования и пр.). Это позволяло банку, несмотря на ограничение ЦБ объема привлеченных от граждан средств, финансировать бизнес за счет денег населения.

Полученные от граждан средства вкладывались не в обычные кредиты физическим и юридическим лицам, а в финансирование всевозможных проектов собственников (национальный конный парк «Русь» с конюшнями, цирком, зоопарком и пляжем с песком, завезенным из Испании, программы обучения соколиной охоте, девелоперские проекты, охотничьи угодья), говорит один из источников «Коммерсанта». Все эти активы находятся вне баланса банка. То есть требования вкладчиков, а их несколько сотен тысяч человек, обеспечены только доброй волей владельцев банка, а отзыв у банка лицензии вряд ли способствовал бы проявлению этой воли, указывают источники «Коммерсанта».

Аналогично, по их словам, привлекались и средства в Инресбанк (на 1 мая на счетах физлиц было отражено 8,4 млрд рублей), поэтому он попал в периметр санации. Финанс Бизнес Банк «плохим» не является. Напротив, частично средства, привлеченные от вкладчиков и выведенные с балансов двух других банков, находятся в нем — через дарение всевозможных объектов, осуществленное собственниками для пополнения капитала банка. Но исключить его из периметра санации — значит, подарить владельцам привлеченные от граждан средства, пояснил один из собеседников «Коммерсанта».

Около 96 млрд рублей из 117 млрд, по сведениям «Коммерсанта», пойдут на закрытие «дыры», остальное с отсрочкой в несколько месяцев — в капитал банка. Представители ЦБ, АСВ, СМП Банка и Мособлбанка от комментариев отказались.

СМП Банк АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка. По состоянию на ноябрь 2016 года 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу. Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,94% распределены между акционерами-миноритариями.



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 490,35 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,44 млрд, кредитный портфель — 147,47 млрд, обязательства перед населением — 152,30 млрд.