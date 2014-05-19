Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев считает, что ЦБ следует в ближайшее время снизить ключевую ставку, так как риски замедления экономического роста сейчас значительно превышают риски разгона инфляции. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Вместе с тем глава министерства отметил, что Россия пока ограничилась предупреждением о нарушении норм ВТО в связи с санкциями Запада в отношении РФ.

«Банк России, как и любой центральный банк, взвешивает риски по инфляции и по экономическому росту, когда принимает решение о своей процентной политике. С моей точки зрения, сейчас риски по экономическому росту выше, чем риски по инфляции. Поэтому мне представляется, что вопрос о возможности снижения ставок можно было бы рассмотреть уже в ближайшее время», — сказал министр.

На минувшей неделе Улюкаев отмечал, что повышение ключевой ставки ЦБ негативно влияет на экономический рост России.

«Я считаю, что мартовское повышение с 5,5% до 7% годовых было абсолютно правильным. Насчет апрельского повышения с 7% до (нынешнего уровня) 7,5% — не уверен, что оно было абсолютно правильным. Сделает ли в июне ЦБ шаг в сторону снижения — не знаю. Я, скорее, бы сделал, исходя из экономической ситуации и прогноза инфляции», — сказал министр.

Он отметил, что есть условия для уменьшения ставки. «По всем нашим прогнозам, скорее всего, инфляция приблизится к 6% и будет между 6% и 6,5%. И это неплохой фон, чтобы снизить ставку», — заявил глава Минэкономразвития.