Доход главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной за 2013 год составил 12,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России. Годом ранее Набиуллина задекларировала 5,3 млн рублей. Таким образом, за год ее доход увеличился в 2,3 раза.

Согласно обнародованным данным, председателю Банка России принадлежит 1/3 в квартире площадью 70,6 кв. м и автомобиль Jaguar S-Type.

Доход супруга главы ЦБ — ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова — составил почти 20 млн рублей. Ему также принадлежит 1/3 в квартире площадью 70,6 кв. м. Кроме того, Кузьминов владеет земельным участком (1 470 кв. м) и дачей (326,1 кв. м).

Бывший глава ЦБ, советник председателя Банка России Сергей Игнатьев задекларировал годовой доход в размере 29,5 млн рублей. Больше всего среди служащих регулятора в прошлом году заработал главный бухгалтер Андрей Кружалов — 53,7 млн рублей.