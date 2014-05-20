АйМаниБанк и Банки.ру представляют специальное предложение для посетителей портала. Вклад «Специальный» можно открыть с 20 мая по 31 июля 2014 года, предварительно получив промокод на портале Банки.ру.

Сумма вклада — от 50 тыс. рублей, срок — 367 дней. «Процентная ставка в размере 10,1%, установленная по вкладу, является максимальной в сегменте сберегательных вкладов с аналогичными условиями размещения», — отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Операции пополнения и частичного снятия не допускаются. По выбору клиента возможна ежемесячная выплата процентов или ежемесячная капитализация.

«Эффективная ставка с учетом капитализации по новому спецпредложению составит 10,58%. При досрочном расторжении договора по истечении 181 дня с даты открытия депозита начисленные проценты выплачиваются вкладчику в полном объеме», — добавляет эксперт.

Также вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 7 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.