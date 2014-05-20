В Visa и MasterCard надеются на решение, которое позволит компаниям не уходить с российского рынка

У Visa и MasterCard осталось около полутора месяцев, чтобы решить, стоит ли держаться за российский бизнес на фоне существенного ужесточения правил работы международных платежных систем в РФ; пока ответ Visa — «нет», пишет Bloomberg.

Напомним, подписанные президентом РФ в начале мая поправки к закону о национальной платежной системе вводят обеспечительный взнос для участия в НПС (в размере двухдневного оборота в России) и штрафы за одностороннее прекращение расчетов по картам (для Visa и MasterCard как компаний, не относящихся к категории «оператор национально значимой платежной системы», — до 10% от обеспечительного взноса за каждый день приостановления оказания услуг). Именно вышеописанные поправки к закону об НПС вступают в силу раньше всего — уже с 1 июля текущего года.

В Morgan Stanley на днях рассчитали, что системе MasterCard предстоит разместить в ЦБ в качестве обеспечительного взноса порядка 1 млрд долларов, а Visa — 1,9 млрд.

Текущие требования России «находятся за рамками того, на что готовы пойти» в компании, цитирует Bloomberg главу Visa Чарли Шарфа, сделавшего такое заявление на конференции инвесторов в Бостоне в понедельник. «Хочется надеяться, что мы сможем прийти к другому решению и нам не придется, дожив до 1 июля, просто заявить: нет, не готовы участвовать», — говорит топ-менеджер.

Чарли Шарф и глава MasterCard Аджай Банга заявили в понедельник о том, что ведут переговоры с российскими законодателями об изменении норм, принятых в ответ на санкции, которые США ввели в связи с «ролью России в украинском кризисе». На кону совокупный годовой доход систем примерно в 638 млн долларов и позиции на рынке, который постепенно переходит от наличных платежей к электронным, рассуждает Bloomberg. MasterCard в прошлом году заработала в России около 2% от своих общих доходов, Visa — тоже «пару процентов».

Между тем, как заявил в телефонном интервью Уильям Померанц, замглавы Института перспективных российских исследований имени Кеннана при вашингтонском Международном научном центре Вудро Вильсона, введение дополнительных санкций после выборов на Украине понизит вероятность того, что российское правительство пойдет на уступки.

Банга из MasterCard отметил на конференции инвесторов, что у компании были переговоры с ЦБ РФ, Министерством финансов и она «ждет ясности». Он не уточнил, готова ли платежная система выполнить утвержденные Россией требования.

По мнению аналитиков, новые правила могут подорвать позиции этих платежных систем не только в России, но и, например, в Китае: дело не только в самих взносах, но и в прецеденте как таковом.

По словам Уильяма Померанца, решения платежных систем будут ждать все американские компании, работающие в России, — это укажет на возможный дальнейший сценарий развития событий. «Если окажется, что Visa и MasterCard не могут работать в РФ, то кто же сможет?» — рассуждает эксперт.

В свою очередь старший научный сотрудник Института международной экономики имени Петерсона Андерс Аслунд подчеркнул в телефонном интервью, что в случае ухода двух платежных систем с российского рынка больше всего пострадают те 15% россиян, которые регулярно ездят за границу.

Пока, как следует из данных Bloomberg, в убытке платежные системы: акции MasterCard с начала года подешевели на 12%, бумаги Visa — на 5,5%.