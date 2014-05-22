Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру составила рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2013 года. Он подготовлен на основе анализа кредитных портфелей крупнейших розничных финансовых институтов. Свои данные предоставили 45 банков, совокупный портфель автокредитов которых на 1 января 2014 года равнялся 776,7 млрд рублей. На первом месте ожидаемо оказалась группа Сбербанка России с портфелем 142,6 млрд рублей. Второе и третье места заняли ВТБ 24 и Русфинанс Банк с объемами автокредитных портфелей 124,8 млрд и 85,5 млрд рублей соответственно. Среди банков, объем портфелей которых превышает 1 млрд рублей, наилучшую динамику за год продемонстрировали Рост Банк (портфель вырос в 50 раз — с 28,2 млн до 1,5 млрд рублей), «Европлан» (рост в 5,9 раза — с 855,7 млн до 5 млрд рублей) и Первобанк (рост в 2,9 раза — с 788,5 млн до 2,3 млрд рублей). Информацией об объемах просроченной задолженности по портфелю автокредитов поделились 40 кредитных организаций. О доле просрочки менее 1% заявили 12 банков. Самый низкий уровень просрочки оказался у Абсолют Банка (0,06%), Рост Банка (0,14%) и банка «Центр-Инвест» (0,44%).