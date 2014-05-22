Татарстанский банк «БТА-Казань», который уже несколько месяцев испытывает проблемы при расчетах с клиентами, возможно, будет санировать региональный банк из Татарстана. Об этом, как пишут «Ведомости», сообщил председатель Национального банка Татарстана (местное подразделение ЦБ) Евгений Богачев, выступая в среду перед депутатами Госсовета республики с информацией о ситуации в кредитной организации. По его словам, велики шансы санировать банк.

«Санировать — это не только закрыть «дыру», которая там есть сейчас (банк искажал стоимость ценных бумаг на своем балансе. — Прим. «Ведомостей»), но и дополнительно будут выделены деньги — мы надеемся, под 0,51% на десять лет, которые позволят банку нарастить капитал и работать», — цитирует Богачева газета по видеозаписи выступления.

По оценкам Богачева, в ноябре 2013 года, когда начали поступать жалобы на работу банка, его спасение обошлось бы в 1,5—2 млрд рублей. Но «все завизировали, разъехались, и так все тянулось, банк работал», рассказывает он. Затем, по словам Богачева, СМИ «подогрели ситуацию», и в марте клиенты забрали из банка 2,5 млрд рублей; в апреле отток составил порядка 1 млрд. Теперь на спасение банка Богачев просит 9—10 млрд рублей: «Дайте нам эти деньги под 0,5% годовых, и банк будет жить». Оценку он обосновал так: отзыв лицензии обошелся бы в 9 млрд рублей: вклады на такую сумму в банке «БТА-Казань» гарантированы государством (всего в банке частных вкладов на 10 млрд).

Регулятор еще в ноябре 2013 года встречался с акционерами банка, чтобы те предприняли попытку спасти «БТА-Казань». Акционеры (крупнейшим является контролируемый правительством Казахстана БТА Банк) не нашли средств для решения проблем с ликвидностью, а правительство Татарстана заинтересовано в сохранении банка и его дальнейшем развитии, рассказывал банкир, интересовавшийся санацией казанского банка. Спасти «БТА-Казань» попросил в апреле президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов просил определить санатором Инвестторгбанк. Банкир, интересовавшийся санацией, знает, что интерес проявлял местный Татфондбанк. Потенциальные банки-санаторы это не прокомментировали. У Татфондбанка больше шансов провести санкцию банка «БТА-Казань», чем у Инвестторгбанка, в силу большего регионального присутствия и более устойчивых деловых связей в этом регионе, считает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

Татарстанский банкир, работающий в федеральном банке, говорит, что «Ак Барс» санировать БТА не хочет, но может это сделать, если будет «политическая воля».