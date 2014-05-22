Депутаты планируют убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard

Депутаты Госдумы намерены убрать положение об обеспечительном взносе международных платежных систем Visa и MasterCard из закона «О национальной платежной системе» и наделить правом устанавливать размер взноса ЦБ или правительство.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума — 2014 источник, знакомый с новыми поправками в соответствующий нормативный акт.

«Мы их (поправки в закон. — Прим. ред.) получили, процесс идет, — цитирует слова источника корреспондент портала Банки.ру . — Обременение из закона будет перенесено в подзаконные акты».

Таким образом, поясняет источник, знакомый с текстом поправок, из закона уйдет положение о размере обеспечительного взноса и штрафов за отключение пользователей карт. Соответствующие положения будут прописаны в подзаконных актах либо Центробанка, либо министерств. «Пока решается, кто это будет: либо ЦБ, либо правительство, прямое отражение в законе будет исключено», — говорит источник.

В текущей версии закона об НПС платежные системы Visa и MasterCard будут обязаны отчислить в ЦБ обеспечительный взнос в размере 25% от среднедневного оборота трансакций.