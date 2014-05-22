Согласно банковской отчетности за апрель, размещенной на сайте ЦБ, основной приток средств населения в мае обеспечили госбанки: Сбербанк России, ВТБ 24 и Газпромбанк. Совокупный приток вкладов физлиц в них за апрель составил 217,1 млрд рублей, в то время как приток вкладов граждан по всей системе был на уровне 283,6 млрд. Таким образом, топ-3 депозитных банков обеспечили 76,6% роста депозитной базы по системе.
Объем средств населения в Сбербанке увеличился на 176,9 млрд рублей, или 2,3%. Рост произошел главным образом
В ВТБ 24 средства частных лиц за апрель увеличились на 22,7 млрд рублей, или 1,7%. Здесь главную роль также сыграли счета клиентов: остатки на них выросли на 11 млрд рублей. Еще на 6,5 млрд увеличился объем средств на депозитах сроком от одного года до трех лет, на 5,3 млрд — на вкладах сроком свыше трех лет.
Вклады физлиц в Газпромбанке в апреле прибавили 17,5 млрд рублей, или 5%. Росли в основном депозиты сроком от одного года до трех лет: плюс 12,3 млрд рублей. На счета розничных клиентов пришло 10,7 млрд. На 5,7 млрд выросли депозиты сроком более трех лет, на 5,2 млрд — сроком до 90 дней. В то же время существенно сократился объем средств на вкладах сроком от полугода до одного года — на 16,5 млрд рублей.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 28 357,07 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 210,20 млрд, кредитный портфель — 18 594,81 млрд, обязательства перед населением — 12 634,09 млрд.
АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство.
По состоянию на 30 июня 2018 года доли основных акционеров АО «Газпромбанк» распределялись следующим образом: Группа Газпром — 46,02% акций, Группа «Газфонд» — 41,58% (в том числе 36,48% акций находятся под управлением ЗАО «Лидер» — компании по управлению активами пенсионного фонда, действующей от имени НПФ «Газфонд»), Внешэкономбанк — 8,53%, собственные акции, выкупленные у акционеров, — 3,86%, физические лица — 0,01%.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 6 274,99 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 790,49 млрд, кредитный портфель — 4 138,92 млрд, обязательства перед населением — 968,12 млрд.