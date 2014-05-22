Согласно банковской отчетности за апрель, размещенной на сайте ЦБ, основной приток средств населения в мае обеспечили госбанки: Сбербанк России, ВТБ 24 и Газпромбанк. Совокупный приток вкладов физлиц в них за апрель составил 217,1 млрд рублей, в то время как приток вкладов граждан по всей системе был на уровне 283,6 млрд. Таким образом, топ-3 депозитных банков обеспечили 76,6% роста депозитной базы по системе.

Объем средств населения в Сбербанке увеличился на 176,9 млрд рублей, или 2,3%. Рост произошел главным образом из-за притока средств на текущие счета клиентов (плюс 119,2 млрд рублей). Также на 33,4 млрд вырос объем депозитов сроком от одного года до трех лет. По 18,2 млрд рублей прибавили вклады сроком от трех месяцев до полугода и свыше трех лет. Немного — 8,2 млрд рублей — потеряли депозиты сроком от полугода до одного года.

В ВТБ 24 средства частных лиц за апрель увеличились на 22,7 млрд рублей, или 1,7%. Здесь главную роль также сыграли счета клиентов: остатки на них выросли на 11 млрд рублей. Еще на 6,5 млрд увеличился объем средств на депозитах сроком от одного года до трех лет, на 5,3 млрд — на вкладах сроком свыше трех лет.

Вклады физлиц в Газпромбанке в апреле прибавили 17,5 млрд рублей, или 5%. Росли в основном депозиты сроком от одного года до трех лет: плюс 12,3 млрд рублей. На счета розничных клиентов пришло 10,7 млрд. На 5,7 млрд выросли депозиты сроком более трех лет, на 5,2 млрд — сроком до 90 дней. В то же время существенно сократился объем средств на вкладах сроком от полугода до одного года — на 16,5 млрд рублей.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов , а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 28 357,07 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 210,20 млрд, кредитный портфель — 18 594,81 млрд, обязательства перед населением — 12 634,09 млрд.