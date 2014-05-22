Минфин обсудит с Visa и MasterCard вопросы изменения условий работы в РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов встретится с представителями международных платежных систем Visa и MasterCard для обсуждения дальнейшей работы платежных систем в России.

Об этом глава Минфина заявил журналистам в кулуарах Петербургского Международного экономического форума — 2014, передает корреспондент портала Банки.ру.

В свою очередь замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что встретится с представителями Visa и MasterCard 22 мая текущего года.

«Мы хотим с ними пообщаться и понять, что они имели в виду и какие у них есть вопросы, прежде чем будем делать какие-то конкретные изменения», — заявил Моисеев. Он отметил, что это будет первая встреча после сообщения о возможном прекращении работы Visa в России.