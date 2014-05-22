Международные платежные системы в ходе консультаций с Минфином РФ в рамках Петербургского Международного экономического форума — 2014 обозначили свое желание продолжать работать в России. Об этом сообщил журналистам по итогам встречи с представителями платежных систем замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает корреспондент портала Банки.ру.

По словам Моисеева, в четверг он провел консультации с представителями Visa и MasterCard по вопросам закона «О национальной платежной системе»: «Я пояснил нашу позицию, которая состоит в том, что мы хотим, чтобы они продолжали работать в России». Замглавы Минфина отметил, что российская сторона также считает необходимым обеспечить бесперебойность работы платежных карт внутри страны.

«Никто не хочет, чтобы Visa и MasterCard платили этот депозит (обеспечительный взнос в ЦБ. — Прим. ред.), чтобы они закрывались и уходили, все хотят, чтобы они свои расчеты производили в России, — рассказывает Моисеев. — Этот депозит призван обеспечить бесперебойность работы».

Он также отметил, что удовлетворен результатами прошедшей в четверг встречи. «Я свою позицию обрисовал, они свое желание продолжать работать в России тоже обрисовали, — говорит замглавы Минфина. — Никакого жесткого неприятия я не встретил».

Замминистра также напомнил, что глава Минфина Антон Силуанов в пятницу проведет переговоры по перспективам работы международных платежных систем в России.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин и представители платежных систем могут обсудить создание НПС в России по белорусскому или турецкому варианту. Так, в Белоруссии платежи осуществляются через национальную платежную систему при партнерстве MasterCard, а в Турции Visa создала совмещенный процессинговый центр с национальным платежным оператором.