Польский бенефициар будет контролировать И.Д.Е.А. Банк напрямую, а не через CARCADE

Компания CARCADE (ООО «Каркаде»), крупный игрок на российском рынке автолизинга, вышла из капитала краснодарского И.Д.Е.А. Банка (ОАО «Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк»). Соответствующую информацию лизингодатель раскрывает на своем сайте.

Согласно материалам CARCADE, сделка была проведена 20 мая. Покупателем выступил польский Getin Holding, он приобрел весь пакет, принадлежавший лизинговой компании, - чуть больше 96,06% акций. Номинальная стоимость проданных акций – около 381,378 млн рублей, стоимость сделки составила 667,411 млн.

Напомним, что Getin Holding является 100-процентным собственником самой CARCADE. Таким образом, теперь польский акционер будет владеть российским банком не опосредованно, а напрямую.

Ключевой бенефициар Getin Holding – польский бизнесмен Лешек Чарнецки. По информации на начало текущего года, он напрямую и косвенно контролирует 55,8% акций холдинга, остальные 44,2% находятся в публичном обращении.

По данным Банки.ру, И.Д.Е.А. Банк на 1 мая 2014 года занимает 419-е место по размеру активов среди банков РФ и девятое - в Краснодарском крае с показателем 4,375 млрд рублей.