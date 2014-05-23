Арбитражный суд Москвы рассмотрел и удовлетворил возражения сразу нескольких крупных вкладчиков Мастер-Банка на отказ Агентства по страхованию вкладов включить их в реестр кредиторов. О прецедентном решении газете «Коммерсант» рассказал председатель Московской городской коллегии адвокатов «Юнилекс» Андрей Вьюгов, адвокат одного из таких вкладчиков — театрального режиссера, хореографа и балетмейстера Юрия Шерлинга (сумма его вклада в Мастер-Банке составляла 5 млн долларов). Мотивировочной части решения суда пока нет, в резолютивной позиция суда не обосновывается.

«По всем заявлениям, а их было порядка двадцати, суд удалось убедить в том, что деньги VIP-вкладчиками в кассу банка действительно вносились», — рассказал Вьюгов. Еще один пострадавший клиент Мастер-Банка Владимир Пономаренко тоже сообщил «Коммерсанту», что выиграл. «Судья объявил о включении нас в список кредиторов, — заявил он.— В нашу пользу было и то, что два свидетеля со стороны Мастер-Банка, советник Михаил Соркин и зампред правления Галина Нагаева, не явились на заседание. Этот факт показал, что им нечего сказать в свое оправдание».

По словам Андрея Вьюгова, остальные иски (а всего их от VIP-вкладчиков около 30, совокупная сумма их вкладов — около 1 млрд рублей) будут рассмотрены в ближайшее время.

Как писала газета в марте, факт существования у Мастер-Банка VIP-вкладчиков — крупных клиентов, которые оформляли большие вклады в индивидуальном порядке, — был выявлен после отзыва лицензии при составлении реестра кредиторов. Суммы их вкладов значительно больше средних (от нескольких десятков до сотни миллионов рублей), ставки по ним выше принятых в банке, договоры об открытии вкладов отличаются от типовых, банковских счетов на них не заведено, документы о внесении денег в кассу банка отсутствуют, в базе данных банка информации об этих вкладах также нет. Именно отсутствие в банке документов, подтверждающих внесение вкладчиками денег в кассу, и стало основанием для отказа АСВ включить VIP-вкладчиков в реестр кредиторов Мастер-Банка.

По словам Вьюгова, в качестве подтверждения того, что деньги в банк в реальности вносились, суду были представлены документы о снятии в день открытия вкладов аналогичных сумм в других банках, перевозке этих средств в Мастер-Банк в инкассаторских машинах, документы о продаже квартир и машин на суммы, сопоставимые с суммами вкладов, и пр. Кроме того, суд, скорее всего, учел тот факт, что договор, хоть и отличался от типового, все же был договором банковского вклада со всеми вытекающими, признаки договора займа у него отсутствуют, при этом в договорах указано, что деньги вносятся в кассу банка, говорит он.

Если вчерашние решения Арбитражного суда Москвы устоят (а Вьюгов не исключает, что АСВ будет их оспаривать), то VIP-вкладчики Мастер-Банка получат право на моментальную выплату страхового возмещения в 700 тыс. рублей и оставшихся сумм — в ходе банкротства банка в составе кредиторов первой очереди, отмечает газета. VIP-вкладчики Мастер-Банка настроены довольно оптимистично. В свою очередь первый замгендиректора АСВ Валерий Мирошников заявил «Коммерсанту»: «Мы будем выполнять решения суда, вступившие в законную силу. Если вчерашние решения устоят, то мы будем обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении к ответственности сотрудников банка, принимавших средства от граждан по таким договорам, потому что получается, что деньги эти похитили. Если же решения не устоят, то обращаться в правоохранительные органы будут уже сами такие клиенты».