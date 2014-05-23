Сбербанк не будет совершать операции в Крыму в качестве российского банка

Сбербанк не планирует осуществлять работу на территории Республики Крым в качестве российского банка.

Об этом заявил журналистам в рамках ПМЭФ-2014 президент, председатель правления крупнейшего фининститута РФ Герман Греф, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Мы продолжаем работать на Украине, поддерживать конструктивные взаимодействия с регулятором, — сказал Греф. — Как российский банк мы пока в Крыму работать не будем».

По словам Грефа, Сбербанк на Украине пока не возобновил операции по кредитованию как частных, так и юридических лиц, приостановленные еще в марте.

В соответствии с законом «О функционировании финансовой системы Крыма и Севастополя, украинские «дочки» российских банков имеют право продолжать работать на территории Республики по лицензии Нацбанка Украины до 1 января 2015 года, однако кредитные организации РФ на фоне обострения конфликта вокруг Украины массово сворачивают свою деятельность на полуострове.

В частности, Сбербанк сдал в аренду часть своих отделений в Крыму РНКБ. Сейчас, по словам Грефа, «Сбер» рассматривает возможность продажи части отделений другим фининститутам.