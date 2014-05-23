Сбербанк не планирует осуществлять работу на территории Республики Крым в качестве российского банка.
Об этом заявил журналистам в рамках ПМЭФ-2014 президент, председатель правления крупнейшего фининститута РФ Герман Греф, передает корреспондент портала Банки.ру.
«Мы продолжаем работать на Украине, поддерживать конструктивные взаимодействия с регулятором, — сказал Греф. — Как российский банк мы пока в Крыму работать не будем».
По словам Грефа, Сбербанк на Украине пока не возобновил операции по кредитованию как частных, так и юридических лиц, приостановленные еще в марте.
В соответствии с законом «О функционировании финансовой системы Крыма и Севастополя, украинские «дочки» российских банков имеют право продолжать работать на территории Республики по лицензии Нацбанка Украины до 1 января 2015 года, однако кредитные организации РФ на фоне обострения конфликта вокруг Украины массово сворачивают свою деятельность на полуострове.
В частности, Сбербанк сдал в аренду часть своих отделений в Крыму РНКБ. Сейчас, по словам Грефа, «Сбер» рассматривает возможность продажи части отделений другим фининститутам.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 27 948,17 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 199,61 млрд, кредитный портфель — 18 519,92 млрд, обязательства перед населением — 12 385,26 млрд.