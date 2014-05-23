Силуанов: Visa и MasterCard создадут в России две дочерние структуры

Международные платежные системы Visa и MasterCard создадут в России две дочерние структуры для обеспечения бесперебойной работы платежных карт внутри страны и запуска собственного оператора платежных систем.

Об этом заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2014 министр финансов РФ Антон Силуанов, передает корреспондент портала Банки.ру.

В пятницу глава Минфина встретился с представителями двух международных платежных систем и обсудил возможности их дальнейшей работы в России. По итогам встречи было достигнуто соглашение о том, что Visa и MasterCard создадут в стране в течение полутора лет собственного оператора платежной системы.

«Это будут две «дочки», разные», — уточнил Силуанов. Он добавил, что их процессинг будет базироваться внутри России.

Ранее министр сообщил, что платежные системы в ходе переговоров с властями РФ выразили готовность в течение полугода наладить отношения с российскими платежными системами.