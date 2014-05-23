Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Стоимость доллара и евро на Московской бирже значительно снизилась в ходе торгов в пятницу на заявлении президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы к диалогу с новыми властями Украины. Российская валюта обновила максимум с января.

По состоянию на 16:39 мск курс доллара находился на уровне 34,15 рубля (минус 16,95 копейки к уровню закрытия четверга). Евро к 16:38 мск подешевел на 32,25 копейки, его стоимость составила 46,54 рубля.

Владимир Путин заявил на Петербургском Международном экономическом форуме, что Россия после выборов 25 мая будет готова к диалогу с новым руководством Украины.