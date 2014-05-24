Темпы роста корпоративного кредитного портфеля российских банков составят 14—15% по итогам 2014 года. Такую оценку развития банковского бизнеса озвучил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума — 2014 министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Кредитный портфель банков будет увеличиваться, с моей точки зрения, даже немножко быстрее, чем это было в последний год, — сказал Улюкаев. — В моем представлении рост кредитного портфеля реального сектора экономики в этом году будет порядка 14—15%, это без розницы».

Темпы роста кредитования предприятий нефинансового сектора, по данным ЦБ, по итогам 2013 года составили 12,7%. По мнению Алексея Улюкаева, отчасти ускорение темпов роста корпоративного банковского кредитования в нынешнем году по сравнению с прошлым связано с эффектом ограничения рефинансирования долга российских компаний на внешних рынках. «Это должно компенсироваться», — считает министр. «Вообще есть достаточно большой спрос на внутренний кредитный ресурс», — добавил он.

Министр также заявил, что темпы роста розничного кредитования продолжат сокращаться в 2014 году. Так, в прошлом году кредитование физлиц увеличилось на 28%. «В этом году будет 20% с небольшим», — прогнозирует глава МЭР.

В связи с этим Улюкаев подчеркнул важность решения проблемы с ликвидностью в банковском секторе. Так, министр ожидает, что объем задолженности банков перед ЦБ к концу году может увеличиться еще на 2 трлн рублей.

Другая проблема банков в данный момент состоит в привлечении дополнительного капитала. «Чтобы соответствовать нормам пруденциального надзора, нужно увеличить капитал. Возможности за счет внутренних источников это сделать небольшие», — отмечает он. По оценке главы Минэкономразвития, российским банкам может потребоваться порядка 200—300 млрд рублей дополнительного капитала.