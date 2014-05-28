ЦБ будет считать высоким уровень вовлеченности банков в проведение сомнительных операций при их объеме 3 млрд рублей за квартал

ЦБ РФ установил критерии признаков высокой вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций в безналичной и наличной валюте. Соответствующее письмо опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».

В данном нормативном акте регулятор предлагает своим территориальным учреждениям считать высокой вовлеченность того или иного банка в сомнительные операции, если их объем по счетам физических и юридических лиц за последний квартал превышает 4% от совокупного объема операций клиентов банков. Кроме того, ЦБ оценивает как высокий уровень вовлеченности банков в проведение сомнительных операций, если их объем за последний квартал превысил 3 млрд рублей в совокупности.

Еще в октябре 2013 года заместитель председателя Центробанка Михаил Сухов заявил, что регулятор будет исключать кредитные организации, проводящие сомнительные операции, из системы страхования вкладов (ССВ). В целях противодействия таким операциям, а также их лучшей идентификации ЦБ обязал банки разработать соответствующие правила внутреннего контроля по предотвращению операций, экономическое содержание которых не отвечает их юридической форме.