Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «АКБ «Новикомбанк» общим номинальным объемом 1 млрд 655,229 млн рублей. Согласно сообщению ЦБ, эмитент разместил по закрытой подписке 1 млн 655 тыс. 229 акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу.

Допэмиссия размещена в пользу госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и ее 100-процентной дочерней компании — ОАО «Рособоронэкспорт» (единственный в РФ государственный посредник по экспорту/импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения). Как следует из материалов эмитента, за счет новых акций «Ростех» увеличил свою долю в банке с 17,61% до 20,92%; пакет «Рособоронэкспорта», у которого ранее не было доли в кредитной организации, составляет 23,63%. Таким образом, в настоящий момент «Ростех» напрямую и опосредованно контролирует 44,55% акций Новикомбанка.

Остальные значимые акционеры кредитной организации в результате допэмиссии сократили свои доли: ООО «Адамант» — с 14,05% до 9,45%, ООО «Вега-Пласт» — с 13,85% до 9,33%, ООО «МегаСпецСтрой» — с 13,84% до 9,31%, ООО «Пульсар» — с 13,58% до 9,14%, ООО «ГравиЛат» — с 13,38% до 9,01%, ЗАО «ЛК-Инвест» — с 11,96% до 8,05%. Напомним, что бенефициарами вышеперечисленных шести компаний выступают Вероника Чернигова, Маргарита Концебовская, Сергей Тиунов, Ольга Иванова, Илья Радов.

На сайте ЦБ пока указан «доэмиссионный» размер уставного капитала Новикомбанка — 3 млрд 407,408 млн рублей. С учетом допвыпуска акций он достигнет 5 млрд 62,637 млн (плюс 49%).

Банк сообщал, что планирует разместить тысячерублевые акции дополнительного выпуска по цене 2 832 рубля за бумагу. Таким образом, за счет допэмиссии Новикомбанк привлек в капитал порядка 4,688 млрд рублей.

Ранее раскрывалась схема выкупа дополнительных акций банка новым участником. Было принято решение о досрочном возврате «Рособоронэкспорту» субординированных депозитов, которые компания размещала в Новикомбанке, а деньги — около 3 млрд 387,61 млн рублей основного долга плюс проценты — должны были пойти на оплату приобретаемых «Рособоронэкспортом» акций кредитной организации.

Отметим также, что неделей ранее банк объявил об изменениях в своем совете директоров. В частности, его покинул генеральный директор «Ростехнологий» Сергей Чемезов, а возглавил вместо него первый зам Чемезова по «Ростеху» Владимир Артяков.

По данным Банки.ру, на 1 мая 2014 года Новикомбанк занимает 40-е место среди российских банков по размеру активов с показателем 176,643 млрд рублей.