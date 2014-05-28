Президент США Барак Обама выступил в среду с утверждением, что США, повлияв на мировое общественное мнение, смогли подвергнуть Россию изоляции на международной арене после присоединения Крыма.

«Наша способность формировать общественное мнение помогла сразу же изолировать Россию», — заявил Обама.

По словам Обамы, мир немедленно осудил российские действия.

«Усилия США дали шанс украинскому народу выбирать свое будущее», — говорит он. Выступление американского президента транслирует в прямом эфире телеканал CNN.

Также президент высказал мнение, что на помощь Соединенных Штатов рассчитывает мир, но США не должны полагаться только на военную силу.

«Народ США — одна из незаменимых наций. Мир смотрит на Америку и ждет ее помощи», — сказал Обама, пояснив, что весь мир ждет от Вашингтона помощь, будь то тайфун на Филиппинах, похищение девочек в Нигерии или ситуация, когда «люди в масках занимают здание на Украине».

Глава государства подчеркнул, что США не должны полагаться только на военную силу в международных делах, так как эта стратегия «наивна и неустойчива».