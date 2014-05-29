Президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ планируется ратифицировать парламентами России, Белоруссии и Казахстана до конца года, и с 1 января 2015 года Евразийский союз начнет функционировать. Договор о ЕАЭС объемом в 600 страниц состоит из двух частей. В институциональной части описаны цели евразийской интеграции, определяется правовой статус Евразийского союза как международной организации. В функциональной части закреплены обязательства трех стран по дальнейшей интеграции по отраслевому принципу.

Новое интеграционное объединение создается для укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг с другом», для модернизации и повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке.

Владимир Путин ранее заявлял, что в условиях неустойчивой глобальной конъюнктуры единый евразийский рынок становится одним из основных источников роста экономик «тройки». «Уже не столько внешний спрос, сколько спрос внутри Таможенного союза обеспечивает загрузку наших предприятий в самых разных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг», — отмечал ранее российский президент.

Таможенный союз, который должен пополниться новыми членами и вырасти в Евразийский союз, считается одной из крупнейших в мире интеграционных структур с населением 170 млн человек. Суммарный ВВП государств-участников — 2,7 трлн долларов. ТС — третий по величине рынок мира для России после ЕС и Китая. Общий товарооборот трех стран вырос за последние три года с 23 млрд долларов до 66 млрд. Доля сырьевых ресурсов во взаимной торговле снизилась с 40% до 33%. Лидеры ТС планируют расширить границы союза за счет присоединения Армении и Киргизии.