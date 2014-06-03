Оборот российского рынка платежных терминалов в 2013 году составил 1,1 трлн рублей. Такие данные приводит в своем исследовании компания J’son & Partners Consulting, уточняя, что в обозначенную категорию включены как банковские, так и небанковские терминалы (под обоими видами подразумеваются программно-аппаратные комплексы с купюроприемником, обеспечивающие прием платежей от физлиц, а разграничение сделано по принципу, обслуживается устройство банком или небанковской организацией).

В свою очередь рынок терминалов, в понимании J’son & Partners Consulting, является частью рынка электронных платежных систем (ЭПС), к которому также относится сегмент дистанционных финансовых сервисов (это мобильный банкинг, интернет-, СМС-банкинг, мобильные операторские платежи, электронные деньги). По подсчетам J’son & PartnersConsulting, прошлогодний оборот всего российского рынка ЭПС составил 2,4 трлн рублей, что на 27% больше, чем в 2012 году.

При этом исследователи выяснили, что в 2013-м оборот по терминалам впервые составил менее половины общего оборота рынка ЭПС, а именно 46%. «В ближайшие пять лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 31%», — прогнозируют в J’son & Partners Consulting.

Небанковских платежных терминалов (НБПТ) в России на конец 2013 года было 220 тыс. штук, подсчитали в компании. Там ожидают уменьшения количества таких устройств до 200 тыс. к 2018-му «по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов».

Но обороты, как ожидают аналитики, будут, напротив, ежегодно расти, в частности за счет изменения структуры платежей. Например, эксперты прогнозируют значительное снижение доли платежей за услуги мобильной связи и существенный рост доли переводов (денежных переводов, пополнения электронных кошельков, переводов на банковские счета). В 2013-м оборот платежей через НБПТ равнялся 0,91 трлн рублей (плюс 14% в годовом выражении), а к 2018-му может превысить 1,2 трлн. Положительную динамику оборотов на фоне уменьшения числа самих устройств и количества трансакций позволит сохранить увеличение среднего размера операции, полагают в исследовательской компании.

Там также отмечают, что «по состоянию на апрель 2014 года в Госдуму внесен законопроект, ограничивающий максимальную комиссию за проведение платежей через небанковских посредников, что может привести к снижению темпов развития рынка». Аналитики не исключают пересмотра прогнозов по НБПТ и смежным рынкам в случае принятия законопроекта.

Что касается банковских платежных терминалов (БПТ), то их в 2013 году насчитывалось в России 58 тыс. штук, в том числе 30% находятся в Московском регионе, 10% — в Петербурге и Ленобласти. В J’son & Partners Consulting ожидают увеличения количества БПТ к концу 2018 года на 13% до 65 тыс. при сохранении текущей региональной структуры их распределения.

Оборот рынка БПТ в 2013 году J'son & Partners Consulting оценивает в 180 млрд рублей (плюс 16% к 2012 году), через пять лет — в 260 млрд.

Структура оборота по направлениям платежей в пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота НБПТ, а также ожидается заметное увеличение доли платежей за ЖКУ.

Из доклада J'son & Partners Consulting также следует, что размер средней комиссии останется в пятилетней перспективе в коридоре 6—6,1% по платежам через небанковские терминалы и 4,9—5,1% — через банковские.