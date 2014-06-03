Сухов: банки, у которых в 2014 году отозвали лицензию, недостоверно отразили активы

Банки, у которых в 2014 году была отозвана лицензия, недостоверно отразили активы на сумму 122 млрд рублей, сообщил журналистам в Госдуме зампредседателя правления ЦБ Михаил Сухов, передает корреспондент Банки.ру.

По словам зампреда ЦБ, это привело к отрицательному капиталу банков в размере 100 млрд рублей.

Всего в прошлом году Банк России отозвал лицензии у 32 кредитных организаций. Сухов также заявил, что необходимо реализовывать комплекс мер, которые связаны с усилением персональной ответственности руководителей и владельцев банков за адекватное отражение финансового состояния. По его словам, информация, которую ЦБ передает в правоохранительные органы, редко приводит к возбуждению уголовных дел.

«По банкам, у которых была отозвана лицензия в прошлом году, у нас есть информация о возбуждении только трех уголовных дел, в этом году — одного уголовного дела, в то время как величина вскрытой недостоверной отчетности только по итогам прошлого года составила порядка 180 миллиардов рублей», — отметил Сухов. По его словам, в результате отрицательный капитал этих банков составил свыше 100 млрд рублей.