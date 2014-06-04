Портал Банки.ру подготовил очередной обзор вкладов. В него вошли 20 лучших расходно-пополняемых депозитов от кредитных организаций из топ-100 по нетто-активам*.

Вклады с правом пополнения и частичного снятия не теряют своей популярности. Они позволяют наиболее гибко распоряжаться своими накоплениями, сочетая в себе преимущества срочного депозита и вклада до востребования с некоторыми ограничениями доступа к средствам.

Для оценки депозитов были заданы следующие параметры: сумма вклада — 100 тыс. рублей, срок размещения — один год, начисление и выплата процентов — любые, можно совершать как приходные, так и расходные операции. Условия и ставки по вкладам, вошедшим в обзор, действуют для Московского региона. Информацию о том, на каких условиях предоставляется продукт в других регионах присутствия банка, необходимо уточнять по телефону его справочной службы.

Максимальная доходность депозитов, попавших в рейтинг, составляет 10,7% годовых, минимальная — 8,45%. Средний уровень процентных ставок — 9,5%. Сумма минимального первоначального взноса варьируется от 1 тыс. до 100 тыс. рублей.

Наибольшую ставку, в размере 10,7%, предлагает Финпромбанк по вкладу «Отличный!». Чуть меньше выгода по депозиту «Все как надо» Локо-Банка — 10,63%. На третьей строчке рейтинга вклад «Удачный сезон» банка «Югра» со ставкой 10,5%.

Десять кредитных организаций из представленных в обзоре осуществляют выплату процентов в конце срока, при этом две из них производят ежемесячную капитализацию процентов. Девять банков выплачивают проценты ежемесячно, причем четыре из них предлагают клиенту выбрать, как распорядиться средствами: присоединить к сумме депозита (капитализировать) или перечислить их на иной счет, открытый в банке, и использовать по своему усмотрению. Еще в одном банке проценты можно получать в конце срока или ежемесячно — на выбор.

* Топ-100 рассчитан по методике Банки.ру с использованием отчетности, публикуемой на сайте Банка России.

Обзор составлен по информации на 3 июня 2014 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается порядка 5 тыс. предложений от более чем 600 кредитных организаций.