Минфин РФ ожидает быстрого снижения темпов роста цен в годовом выражении начиная с июля. Как сообщается на официальной страничке министерства в Facebook, об этом заявил директор департамента долгосрочного стратегического планирования Максим Орешкин.

По его мнению, пик годовой инфляции на уровне около 7,8% будет зафиксирован в июне. В III квартале прирост цен не должен превысить 0,3 процентного пункта, а в отдельные месяцы возможна дефляция. «Это позволит годовому приросту опуститься ниже отметки в 7%», — отметил Орешкин.

При этом по итогам года темпы прироста потребительских цен могут оказаться на историческом минимуме, опустившись ниже зафиксированных в 2011 году 6,1%. «Основной риск лежит в сфере дальнейшего негативного влияния торговых ограничений на рост потребительских цен», — добавил директор департамента.

Ситуация с потоками капитала нормализуется, отмечает Орешкин. «По итогам июня продолжаем ожидать притока», — подчеркивает он.

Согласно прогнозам Минфина, темпы роста бюджетных доходов во втором полугодии снизятся, поскольку фактор ослабления рубля постепенно сходит на нет.