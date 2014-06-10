Выделенные Центробанком 96,8 млрд рублей сроком на 10 лет под 0,51% годовых на санацию Мособлбанка стали не лишними для его санатора — СМП Банка, пострадавшего от западных санкций. В мае банки-корреспонденты перевели в СМП Банк 50,9 млрд рублей, а также выдали ему межбанковских кредитов на 40,2 млрд, следует из имеющейся в распоряжении «РБК daily» отчетности банка по РСБУ. Представитель СМП Банка сказал изданию, что эти операции связаны с санацией Мособлбанка.

«Средства находятся в виде остатка на корсчете Мособлбанка в СМП и межбанковского кредита, привлеченного СМП от Мособлбанка. Такая структура и сроки выбраны из-за особенностей балансов двух банков», — сообщил он, не объяснив, в чем состоят эти особенности.

Источник «РБК daily», близкий к ЦБ, рассказал, что деньги изначально поступили в Мособлбанк, который потом разместил их в СМП Банке. «Санируемый банк может размещать средства с целью получения дохода, расчет ЦБ показал, что если Мособлбанк сможет получать не меньше 10,5% годовых по этим средствам, то в течение десяти лет дыра в его балансе будет закрыта», — пояснил он. Этот расчет не учитывает возврат активов в Мособлбанк, если такое произойдет, выданный кредит будет гаситься досрочно. Межбанковский кредит выдан СМП Банку Мособлбанком на срок от двух до семи дней. По данным ЦБ, ставка по таким кредитам в конце мая достигала 9,11% годовых. Таким образом, за неделю Мособлбанк на кредите в 40,2 млрд рублей мог заработать 76,4 млн, подсчитала «РБК daily».

Однако большая часть средств, полученных на санацию, лежит на корсчете СМП мертвым грузом. Опрошенные газетой эксперты не припомнят такого. «Получение средств на корсчет можно расценивать как поддержку ликвидности, ведь по остаткам на корсчете проценты обычно не платятся — в отличие от межбанковского кредита, проценты по которому дают экономический эффект от размещения средств, направленных на санацию», — комментирует замгендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев. Впрочем, источник, близкий к ЦБ, не исключает, что средства на корсчете в мае были размещены временно и в июне «картина может быть иной». Из-за санкций СМП Банк испытывает отток средств частных вкладчиков и корпоративных клиентов. Так, в марте вкладчики забрали из банка 10,7 млрд рублей, в апреле — 256 млн, в мае — 7,2 млрд. Большой отток средств юрлиц был зафиксирован в апреле: компании забрали почти 15 млрд рублей.

СМП Банк АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка. По состоянию на ноябрь 2016 года 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу. Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,94% распределены между акционерами-миноритариями.



По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 475,04 млрд рублей (23-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 44,27 млрд, кредитный портфель — 147,48 млрд, обязательства перед населением — 153,80 млрд.