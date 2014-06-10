Донбасс имеет прекрасную возможность создать свою автономную финансовую систему, в Киеве это понимают, заявил во вторник советник президента РФ Сергей Глазьев.

«Экономически Донбасс обладает объективно возможностью создать свою банковскую и свою денежную систему. У Донбасса есть прекрасная основа для формирования своей собственной автономной финансовой системы и выпуска своей валюты, под которой будут валютные резервы», — сказал он, выступая на круглом столе в МИА «Россия сегодня».

Глазьев отметил, что это займет два — три месяца, в течение которых «нужно будет нашими кредитами помочь поддержать налогово-бюджетную систему Донбасса от коллапса».

«Это тоже вполне решаемая задача. Я думаю, это в Киеве понимают», — добавил советник президента.