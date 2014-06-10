Операторы платежных систем будут ежеквартально перечислять в ЦБ деньги для формирования обеспечительного взноса в течение двух лет

Операторы платежных систем, не являющихся национально значимыми для российской экономики, будут в течение восьми кварталов формировать сумму обеспечительного взноса в ЦБ РФ. Проект положения регулятора «Об обеспечительных взносах операторов платежных систем» опубликован на сайте Центробанка в целях выявления коррупциогенности.

Данный нормативный акт определяет сроки и порядок исчисления и внесения оператором платежной системы, не являющейся национально значимой, обеспечительного взноса на специальный счет в ЦБ. В частности, в проекте положения говорится, что обеспечительный взнос будет представлять собой сумму восьми ежеквартальных отчислений. Каждое такое отчисление за квартал составляет 25% от среднедневной суммы денежных переводов платежной системы, не являющейся национально значимой.

Регулятор предлагает считать началом отчетного квартала первое число первого месяца квартала. Обязанность производить расчет ежеквартальных отчислений Центробанк намерен возложить на операторов платежных систем.

При этом в расчет сумм отчислений для формирования обеспечительного взноса не будут включаться операции по снятию и зачислению клиентами банков наличных денежных средств.

Операторы платежных систем, не являющихся национально значимыми, обязаны осуществлять отчисления на спецсчет в ЦБ не позднее последнего дня первого месяца, следующего за отчетным кварталом. В рамках данного нормативного акта предполагается, что операторы начнут исчислять обеспечительный взнос с 1 июля 2014 года, а перечислять в ЦБ — с 1 октября.

Предложенный Центробанком проект положения направлен на обеспечение бесперебойности обслуживания платежными системами денежных переводов. Ранее правительство приняло решение убрать из закона об НПС, подписанного президентом России Владимиром Путиным 5 мая, соответствующие положения об обеспечительном взносе и прописать их в подзаконных актах ЦБ и правительства.