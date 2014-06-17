Сведения об обязательствах «Огней Москвы» перед 2 тыс. вкладчиков не попали в реестр АСВ

В автоматизированной банковской системе «Огней Москвы» отсутствуют сведения об обязательствах кредитной организации перед 2 тыс. вкладчиков на сумму около 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов. В настоящее время АСВ восстанавливает сведения об обязательствах, которые отсутствовали в реестре страховых выплат, на основании первичных бухгалтерских документов.

Не попавшим в реестр вкладчикам для получения страховки необходимо обратиться в банк-агент (Сбербанк), заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и предоставить копию удостоверяющего личность документа. Ранее направившим заявления о несогласии клиентам кредитной организации не нужно делать это повторно.

После сверки данных с первичными бухгалтерскими документами сведения об обязательствах будут восстановлены в течение 15 рабочих дней, вкладчика проинформируют и пригласят для получения страховки.

В понедельник ЦБ сообщил, что временная администрация «Огней Москвы» установила факт внесистемного учета обязательств перед вкладчиками. В частности, был организован прием средств с последующим отражением в учете не совершавшихся владельцами счетов расходных операций. Также выявлены операции, которые могут свидетельствовать о выводе активов бывшими руководителями и собственниками кредитной организации. Соответствующая информация направлена в Генпрокуратуру и МВД.