Банк России с 23 июня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Замоскворецкий» и Диг-Банка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, оба банка не исполняли регулирующие банковскую деятельность законы и нормативные акты Центробанка, а их руководители и собственники не приняли необходимых для нормализации деятельности кредитных организаций мер.

При этом «Замоскворецкий» в связи с потерей ликвидности не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. Кроме того, была установлена существенная недостоверность отчетности банка, в том числе недостоверные данные о сумме и длительности неисполненных требований кредиторов и вкладчиков.

В ходе проверки в Диг-Банке также выявлены факты существенной недостоверности отчетных данных. В Центробанке отмечают, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватные принятым рискам резервы. В связи с потерей ликвидности банк оказался не способен своевременно исполнять обязательства перед вкладчиками. Кроме того, в течение 2013 года и I квартала 2014-го Диг-Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными средствами общим объемом более 1,2 млрд рублей.

Как сообщило Агентство по страхованию вкладов, выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 7 июля, а банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе до 27 июня.