На портале Банки.ру можно оформить онлайн-заявку на ипотеку в банке «Глобэкс».

Банк предлагает 11 ипотечных продуктов. Минимальная ставка по кредиту в рамках «Военной ипотеки» в рублях составит 10%, максимальная сумма — 2,3 млн рублей. Ставка по кредиту «Загородное жилье» — 14,25%, в долларах — 10,25%, максимальный срок — до 25 лет. «Загородное жилье ЖК «Суханово» предоставляется на срок до семи лет, ставка в рублях — 11,5%, минимальный взнос — 30%. «Коммерческая ипотека» предоставляется на срок до 25 лет, минимальный первоначальный взнос составит 30%, минимальная ставка комбинированная — 13%/13,75% годовых, в долларах и евро — 9%/9,75%.

Для «Кредита под залог имеющейся недвижимости» не требуется первоначальный платеж, ставка составляет 12,5%, максимальная сумма — 80 млн рублей. «Материнский капитал АИЖК» можно получить под 7,65% годовых, минимальный взнос — 10%, срок — до 30 лет. Кредит «Молодые ученые» предлагается по ставке 10%, срок — до 25 лет, минимальный взнос должен составить 10%. При ипотеке «Первичный рынок под залог имеющегося жилья» ставка составит 13%, а в долларах — 9,25%, минимальный взнос при этом — 15%. Максимальная сумма «Покупки жилого дома/коттеджа АИЖК» составит 45 млн рублей, ставка — 11,6%, срок — до 30 лет. «Покупка квартиры АИЖК» выдается под 11,1% годовых сроком до 30 лет при первоначальном взносе в 10%. «Покупку коммерческой недвижимости» можно оформить при минимальном взносе в 20% сроком до 30 лет под 12,1% годовых.