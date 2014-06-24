Минфин подготовил поправки к законодательству, существенно сужающие круг банков, в которых крупнейшие российские компании могут иметь счета, депозиты и покрытые (депонированные) аккредитивы. Министерство предлагает разрешить им работать только с госбанками и ВЭБом, а также частными банками, подконтрольными российским гражданам, с капиталом не менее 16,5 млрд рублей на начало 2014 года (в дальнейшем показатель будет индексироваться). Об этом рассказали источники «Коммерсанта».

По словам собеседника газеты, знакомого с поправками к закону «О банках», КоАП и закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», речь идет обо всех госкомпаниях, а также организациях, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны (это, например, крупные недропользователи и телекоммуникационные компании). Ограничены также будут компании, «осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети». Все эти компании вместе с дочерними и зависимыми обществами в течение года с момента вступления поправок в силу должны закрыть счета в банках, не соответствующих этим критериям. Список разрешенных финучреждений будет ежегодно формировать и публиковать ЦБ, за нарушение правил размещения счетов и депозитов Минфин предлагает штрафовать должностных лиц на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей, юридических лиц — на 10—60 млн. Кроме того, банки должны будут отчитываться об открытии стратегическими компаниями счетов и депозитов от 10 млн рублей. В ЦБ и Минфине от комментариев отказались. В Минэкономразвитии говорят, что поправки «находятся на рассмотрении».

На 1 января 2014 года капиталом в 16,5 млрд рублей и более располагали 52 банка, пишет «Коммерсант». Из них десять подконтрольны иностранным владельцам: ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, ХКФ Банк, Ситибанк, Нордеа Банк, ИНГ Банк («Евразия»), ОТП Банк, Кредит Европа Банк и Русфинанс Банк. Руководители крупнейших в списке ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка и Росбанка ничего не слышали о предложениях Минфина и поправки не комментируют. Источник «Коммерсанта», близкий к одному из этих банков, подтверждает, что среди клиентов есть стратегические предприятия. «Точных остатков по их счетам мы не подсчитывали, но можно с уверенностью сказать, что эти средства определяющими для банка не являются», — говорит он.

Эксперты указывают, что идея Минфина чревата целым рядом проблем — от дефолтов по кредитам зарубежных банков до ухудшения динамики ВВП, и надеются, что реализована она не будет. По словам главы центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлии Цепляевой, это «первый случай, когда вместо формального или реального ограничения монополизма он будет сознательно поощряться с привилегиями очень конкретным игрокам».